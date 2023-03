Aliza Mendoza reaches for a headphone from her son during the Latinx Technology and Community Center’s Mes de la Historia de la Mujer event on Saturday, March 25, 2023 at the Flint Public Library. Live interpretive services were provided to attendants in Spanish and in English. Aliza Mendoza busca un auricular de su hijo durante el evento Mes de la Historia de la Mujer del Latinx Technology and Community Center el sábado 25 de marzo de 2023 en la Biblioteca Pública de Flint. Se brindaron servicios de interpretación en vivo a los asistentes en español y en inglés. (Jenifer Veloso | Flint Beat) Credit: Jenifer Veloso