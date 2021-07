Esta historia es parte de una serie semanal en la que Flint Beat explora los problemas y preocupaciones de los residentes de cada barrio, así como de cada candidato al consejo, antes de las primarias del 3 de agosto. Para obtener más información sobre las elecciones, incluidas otras historias de esta serie, visite nuestra página de elecciones.

Flint, MI– Los residentes del séptimo distrito tendrán tres opciones en las elecciones primarias del Concejo Municipal de Flint el 3 de agosto.

La titular, Monica Galloway, ha servido en el consejo durante ocho años y enfatiza la responsabilidad de un concejal de ser legislador, cumplir con los estatutos y manejar el presupuesto.

Ella se enfrenta a dos retadores en esta elección, los cuales son más jóvenes y prometen traer una nueva perspectiva al consejo.

Allie Herkenroder, de 26 años, tiene formación en ciencias políticas y trabaja con políticas. Ella dijo que un concejal debería estar orientado a las soluciones y tener ideas para invertir en infraestructura de banda ancha, expandir la atención médica y promover viviendas asequibles.

Shannon Searcy, de 35 años, también tiene su licenciatura en ciencias políticas y una maestría en administración pública. Quiere ver más unidad entre el séptimo distrito, la ciudad y el consejo, y actuar como enlace con la comunidad para conectarlos con los recursos que, según ella, se están subutilizando.

El séptimo distrito está ubicado en el lado este de la ciudad y cubre cuatro millas cuadradas. Abarca Mott Community College y la mayor parte del campus de la Universidad de Michigan-Flint. El Ayuntamiento se encuentra en este barrio, junto con la estación central de autobuses de la MTA. El Flint Cultural Center, Flint Institute of Arts, Longway Planetarium y Applewood Estate también se encuentran en este barrio.

Según un informe de la Universidad de Michigan-Flint, en 2017, esta sala estaba compuesta por unas 11,900 personas. De esa población, el 53% de los residentes son negros, el 42% blancos y el 5% hispanos. Es el segundo barrio más antiguo de la ciudad.

Vista del planetario Longway desde una estructura de estacionamiento de Mott Community College el 3 de mayo de 2021 (KT Kanazawich | Flint Beat)

El informe mostró que el ingreso familiar promedio en esta sala en 2017 fue de aproximadamente $ 26,000, con un 35% viviendo en la pobreza. De los residentes mayores de 25 años en este distrito, el 32% tiene un título universitario, el más alto de todos los distritos, según el estudio.

Según el Flint Property Portal, aproximadamente el 73% de las propiedades en este barrio se encuentran en “buenas” condiciones. De las 4.522 propiedades en el barrio, 3.284 se enumeran como “buenas”, 612 se enumeran como “regulares”, 148 se enumeran como “deficientes” y 78 se enumeran como “deficientes”.

Ha habido 210 demoliciones en este distrito y hay 59 propiedades más listadas para demolición, 35 de las cuales están financiadas.

Los residentes del séptimo distrito dicen que quieren un concejal que aborde el crimen y la plaga, apoye a los residentes y trabaje bien con el resto del concejo y la administración.

Plaga y crimen

Shirley Milton ha vivido en el séptimo distrito durante casi 35 años. Es delegada de distrito y trabaja en el Brennan Senior Center. También participa en otras organizaciones y grupos, incluido el Comité Asesor de Ciudadanos del Agua de Flint.

“Quiero un candidato que esté realmente comprometido con hacer el trabajo y no su propia agenda personal”, dijo Milton.

Dijo que la plaga y el crimen son problemas importantes en el séptimo distrito, así como en toda la ciudad.

“Quiero que se aseguren de que tengamos algo de protección aquí en esta área, porque es un área donde viven muchas personas mayores y jubilados”, dijo.

La candidata al Concejo Municipal de Flint del Séptimo Distrito, Allie Herkenroder, de 26 años, de Flint posa para una foto el 8 de julio de 2021 (KT Kanazawich | Flint Beat).

Herkenroder dijo que al hablar con los residentes, los problemas de los que escuchaba con más frecuencia eran el crimen, la plaga y las aceras. Su solución para estos problemas en el séptimo distrito, y en la ciudad en su conjunto, es invertir en infraestructura de banda ancha.

“La forma en que esos dos pueden conectarse es porque al invertir en infraestructura de banda ancha, podremos utilizar cámaras a lo largo de esos puntos calientes de la autopista Dort y otros tramos de la carretera en la comunidad donde ocurren las carreras de resistencia”, dijo Herkenroder. “Entonces podemos rastrear eso, podemos ver quiénes son los autos que están haciendo esto y cómo podemos asegurarnos de que creamos una comunidad segura para todos nuestros residentes. Y no podemos tener esas cámaras si no tenemos la infraestructura para soportarlas “.

Ella dijo que las cámaras también serían útiles para detectar y disuadir a los descargadores ilegales.

“Sé que históricamente Shady Acres ha sido un vertedero de plagas, y sé que no está en el séptimo distrito, pero se redujo una gran cantidad de plagas porque la comunidad se unió y de hecho pusieron cámaras de movimiento para que cada vez que alguien intentara venir y votar basura, se encendía una luz y registraban quién estaba haciendo el vertido ”, dijo. “Bueno, eso detuvo gran parte del vertido realmente rápido”.

Herkenroder creció en Elkhart, Indiana, pero se mudó a Flint después de graduarse de la universidad, donde obtuvo su título en historia y ciencias políticas. También completó pasantías con el Departamento de Educación en Washington D.C. y tiene experiencia trabajando en políticas, lo que dijo que sería un activo valioso para el consejo.

Se unió a AmeriCorps en 2017 y trabajó con Flint Community Schools después de mudarse a Flint en 2012. Dijo que Flint es ahora su ciudad favorita en el mundo y que invertir en infraestructura de banda ancha lo convertiría en un lugar más equitativo.

“¿Sabías que el 25% de las familias con niños en Flint no tienen acceso a Internet en su hogar? Creo que es un gran problema “, dijo. “Este no es un problema nuevo, pero COVID puso una gran lupa sobre el hecho de que nuestra sociedad no es equitativa. Necesitamos asegurarnos de que apoyamos las oportunidades para que nuestros estudiantes puedan tener oportunidades de aprendizaje, para que no puedan perder días de escuela y para que sus familias puedan construir desde casa ”.

Dijo que le gustaría ver que los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense se utilicen para esta inversión, que dijo podría crear empleos, una comunidad más segura y una sociedad más equitativa. Puede obtener más información sobre Herkenroder en su sitio web.

Searcy dijo que cree que parte de la solución para reducir el crimen y la plaga en Flint es encontrar más programas y actividades para que los jóvenes formen parte.

“Encuentro que si pudiéramos dar a nuestra gente o dar cosas para que hagamos, entonces se reducirán algunos otros problemas que tenemos de la plaga y el crimen y otros escenarios que tenemos”, dijo.

Searcy ha vivido en Flint durante los últimos diez años. Se crió en Atlanta, pero su abuelo es nativo de Flint, por lo que ha estado yendo y viniendo toda su vida.

Shannon Searcy, de 35 años, de Flint, candidata al Concejo Municipal de Flint del Séptimo Distrito, posa para una foto el 8 de julio de 2021. (KT Kanazawich | Flint Beat)

Searcy tiene una licenciatura en ciencias políticas, con especialización en historia. También tiene una maestría en administración pública. Es agente de bienes raíces y ha trabajado con AmeriCorps durante tres años.

Searcy dijo que ve muchos recursos en el séptimo distrito que no se están utilizando. Dijo que cree que hay una falta de conocimiento y comunicación con los residentes sobre las diversas oportunidades que tienen, como campañas de recolección de alimentos y otros programas, y eso es algo que le gustaría cambiar.

“Hay comidas saludables los sábados, donde durante toda la semana, los niños pueden tener una comida saludable, y sé que la mitad de los niños del vecindario no tienen idea de que pueden obtener comidas saludables gratis la mayoría de los fines de semana en este momento”, dijo. “Simplemente se desperdicia”.

Searcy dijo que terminó tomando los restos de comida de las campañas de recolección de alimentos y conduciéndolos para dárselos a otras personas porque no se presentaron suficientes personas.

“No estamos maximizando las oportunidades, y eso es solo en el área de alimentos, pero no sabemos qué programas y recursos podemos tener, ya sea ayuda con nuestras facturas de servicios públicos o para iniciar una pequeña empresa”, dijo. . “Hay recursos aquí y no creo que los ciudadanos realmente entiendan que tienen esas oportunidades para usar esos recursos”.

Como concejal, Searcy dijo que siente que sería su responsabilidad conocer y estar al tanto de lo que está sucediendo, como un “primer punto de contacto” para el séptimo distrito.

“Quiero ser un enlace con la comunidad y hacerles saber que esto está sucediendo en el séptimo distrito y eso significa punto”, dijo. “Entonces, este es quien está buscando empleo, o empleados, o estas empresas o negocios están ofreciendo servicios, comida, lo que sea”.

Dijo que va a tener un boletín para el barrio en el que se comunicará sobre estas cosas, tendrá reuniones en el ayuntamiento y continuará publicando en su sitio web, aquí.

En un foro de candidatos al consejo el 8 de julio, Galloway llamó al crimen “la libreta de calificaciones del alcalde”.

“Es la boleta de calificaciones de una administración y eso es real. He estado en el consejo durante ocho años, y todos los años escuchamos que no tenemos suficientes policías, y todos los años escuchamos que los policías no están ganando suficiente dinero “, dijo. “Y sin embargo, cada año, o cada cuatro años, sea cual sea el contrato, el alcalde negocia con los sindicatos. Entonces, si de hecho no estamos pagando suficiente dinero a nuestros oficiales de policía, ¿me está diciendo que no tenemos la capacidad de mirar y ver cuál puede ser la negociación para averiguar qué podemos hacer? “

También cuestionó el proceso de contratación.

“¿Dónde estamos reclutando? ¿Estamos reclutando en las escuelas secundarias? … No estoy diciendo que la gente deba arriesgar su vida, pero hay personas que aman esta comunidad, así que, ¿vamos a salir? No van a venir a nosotros ”, dijo. “Entonces, el jefe de policía es responsable de darnos un plan para reducir el crimen, y eso no está sucediendo. Y por eso, el ayuntamiento responsabiliza a esa oficina de minimizar el crimen ”.

Galloway nació y se crió en San Diego, pero se mudó a Flint con su esposo y sus dos hijos en 1995. De los 26 años que ha vivido en Flint, 25 de ellos han estado en el séptimo distrito. Ella ha estado en el consejo desde 2013, y también es la presidenta de Michigan Women in Municipal Government y miembro de la Junta de Fideicomisarios de la Michigan Municipal League. También es una inmobiliaria con licencia y trabaja a tiempo parcial en una institución financiera local.

La conciliadora de la ciudad del séptimo distrito, Monica Galloway, posa para una foto el 8 de julio de 2021 (KT Kanazawich | Flint Beat).

Dijo que decidió postularse para el consejo después de llevar algunas de las preocupaciones de su vecindario a las reuniones del consejo.

“El titular que nos había servido bien en ese momento decidió que no se postularía para la reelección y yo decidí arriesgarme”, dijo.

Galloway dijo que las preocupaciones que más escucha de los residentes son las altas facturas de agua, la plaga, el crimen, la falta de presencia policial, los largos tiempos de respuesta de la policía y la recolección de desechos.

En el foro, Galloway dijo que era importante que los constituyentes entendieran el papel del concejal. Para ella, es ser legisladora.

“Puedo sentarme aquí y decirles que voy a poner más policías en la calle, pero la realidad es que el papel de un legislador es asignar dinero. Entonces, como legisladora … no implementamos programas, les asignamos el dinero ”, dijo. “Escuchamos al electorado. El presupuesto es su dinero, es su chequera “.

En su página oficial de Facebook, Galloway publicó materiales de campaña que enumeran las formas en que ha votado con respecto a ciertos elementos del presupuesto. Se opuso a un aumento en los costos del servicio de recolección de desechos para el presupuesto más reciente, los aumentos de las tarifas del agua y el contrato de la Autoridad del Agua de los Grandes Lagos por 30 años. Ella votó para asignar fondos a los centros para personas mayores y abogó por aumentar la asignación de fondos para las pérdidas.

En el foro de candidatos, Galloway dijo que apoyaría al consejo que participa en la capacitación presupuestaria y que en Flint, el consejo “no ha arañado la superficie del presupuesto”.

“Te enseña cómo asignar dinero, cómo decidir si no tienes suficiente dinero, ¿qué haces? ¿Cómo eliminas? ¿Cortas un 10%? No, no es así. Te reúnes con otras organizaciones que están haciendo lo que tu municipio necesita y las financia a través de programas de subvenciones ”, dijo. “Y entonces nos vemos atrapados en muchas de las Reglas de Robert, pero la realidad es que tenemos que educar”.

Galloway dijo que para ser equitativos en el desarrollo y la asignación de dinero en el presupuesto, es importante incluir a la comunidad en el proceso. Ella dijo que el consejo no debería tener que presionar por cosas que saben que son necesarias.

“Cuando estás de acuerdo en que existe la necesidad de una tienda de comestibles en ciertas áreas, eso es algo por lo que no deberíamos tener que presionar. Simplemente deberíamos saber que esa es la necesidad de la comunidad, y lo logramos ”, dijo. “La otra cosa es asegurarse de que esas empresas u organizaciones sepan cuándo es la fecha límite … y cómo obtener esos fondos”.

Apoyar a los residentes con un consejo funcional

Sarah Scheitler es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Central Park en el séptimo distrito. Ha sido residente de Flint durante cinco años.

Ella dijo que Galloway asiste a casi todas las reuniones de su vecindario y responde. El problema está en el propio consejo.

“Creo que lo que todos sentimos que más falta es una especie de sentido de trabajo en equipo en el propio ayuntamiento y con los gobiernos de la ciudad”, dijo. “Actuar profesionalmente y mantener a las personalidades y los asuntos personales fuera de las reuniones”.

Dijo que su grupo y los residentes de su vecindario trabajan en proyectos para mejorar su comunidad y quieren un concejal que los apoye.

Ella dio el ejemplo de un proyecto de pintura en el hogar, para el que su grupo de vecinos pudo obtener fondos de subvención. El proyecto permitió a los residentes del vecindario, ya fuera una casa alquilada o ocupada por el propietario, pintar sus casas.

“Así que eso protege la calidad de la vivienda en el vecindario y también mejora la apariencia del vecindario”, dijo. “También hemos realizado algunas otras mejoras y hemos visto un aumento real en las viviendas en nuestros vecindarios que se han mejorado”.

Dijo que el trabajo de su grupo en las casas llevó a otras personas a subirse a bordo y trabajar también en sus casas, y vio un aumento en el orgullo del vecindario.

“Sentimos que a veces una gran cantidad de fondos federales vienen con ingresos muy específicos y otros requisitos para tener un seguro y estar al día con los impuestos, y todas estas cosas que se interponen en el camino del progreso real en la ciudad”, Scheitler dicho. “Y eso es algo a nivel de vecindario que estamos tratando de evitar con solo hacer lo que realmente marcará la diferencia”.

Para apoyar plenamente a los residentes, Scheitler dijo que el concejal debería trabajar con los vecindarios y con el resto del concejo para hacer las cosas.

“Nuestro concejal ha sido útil, pero a veces es limitado porque en el propio consejo y en las relaciones con la administración, el conflicto se interpone en el camino del trabajo real”, dijo.

Vicki Marx, residente de Flint, ha vivido en el séptimo distrito durante 17 años y asiste regularmente a las reuniones del consejo durante el tiempo que puede soportarlas.

Ella dijo que le gustaría que el consejo detuviera la “mierda racista de insultos” y dejara de hablar sobre sus problemas personales durante las reuniones.

“Llegas a un punto en el que empiezas a arrancarte los pelos porque, ya sabes, no tienen nada que ver con el negocio de la ciudad”, dijo.

Además de querer que su concejal rechace la Fundación Mott y las empresas con fines de lucro que manejan la recolección de residuos en la ciudad, Marx dijo que quiere que el concejo pase menos tiempo hablando entre ellos y más tiempo hablando sobre los negocios de la ciudad.

“Escucho las reuniones todo el tiempo que puedo, y luego, cuando suceden esas cosas y empiezan a hablar sobre asuntos de la ciudad, tengo que parar”, dijo.

Milton dijo que le gustaría que el consejo trabajara también con la administración.

“Me gustaría verlos tratar de resolver los problemas con el alcalde, ya sabes, hay mucha división, creo, y me gustaría que se unieran para hacer avanzar la ciudad”, dijo Milton. “Asiste a las reuniones, lee las resoluciones o lo que sea que se presente y actúa. No mostrar todo, ni mostrar apatía “.

Herkenroder dijo que es importante que el consejo recuerde que están allí para servir a la comunidad.

“No voy a involucrarme en ninguna política personal y, en cambio, voy a trabajar realmente para la comunidad y poner el mejor interés de la comunidad en el corazón en lugar del interés personal”, dijo Herkenroder. “Entonces, la nueva perspectiva que traería es una perspectiva comunitaria, que no es lo que estamos experimentando ahora mismo con muchos miembros en el consejo”.

Herkenroder dijo que sus responsabilidades como concejal serían, en primer lugar, servir a la comunidad. Para ella, eso implica escuchar quejas, inquietudes y sugerencias, comunicarse con los residentes y establecer un plan para resolver el problema.

En segundo lugar, dijo que su función es tener en cuenta el mejor interés de toda la ciudad, no solo el séptimo distrito, que requiere colaborar y cooperar con otros miembros del consejo.

“Puede que no me guste alguien a nivel personal, pero eso no significa que tal vez no me gusten sus ideas o algo así. Trabajaré con cualquiera siempre que seamos civiles y no nos involucremos en políticas personales mezquinas y podamos hacer el trabajo por nuestra comunidad ”, dijo. “Porque al final del día, necesitas cinco votos antes de poder hacer algo”.

En el foro de candidatos, Galloway dijo que este consejo ha demostrado que puede tener cinco votos para algo que está mal.

“Todos sabemos que solo cinco votos significa que el organismo ha tomado una decisión. Pero lo que les diré es que cinco votos no lo hacen bien ”, dijo. “Y puede volver a cualquier reunión del consejo que elija, y escuchará a la gente leer directamente de la carta que algo anda mal y tendrá cinco votos para apoyar lo que está mal … la realidad es un cuerpo legislativo puede decidir equivocarse “.

Galloway dijo que el conflicto no siempre debe verse como algo negativo.

“Debe poder asociarse con sus colegas y debe comprender que a veces los conflictos no siempre son malos. A veces se ve mal, pero los conflictos pueden ser buenos ”, dijo. “Y al final de un buen conflicto, puedes llegar a una resolución. A veces eso sucede y otras no, pero debes estar dispuesto y debes ser un pensador crítico “.

Searcy dijo que le gustaría ver al consejo participar en talleres de formación de equipos o reunirse los fines de semana para estudiar varios temas y consultar a expertos.

“Siempre podemos repasar conocimientos adicionales que pueden ayudarnos a transmitir esa información a nuestra comunidad”, dijo. “Estas son algunas de las cosas que pueden ayudarnos a perfeccionar nuestras habilidades, mantenernos en connivencia con lo que es actual, lo mejor y siempre ser capaces de entender la carta. Pero tenemos que volver a la inclusión y la unidad dentro del ayuntamiento ”.

Dijo que el ayuntamiento debe comenzar a actuar como si estuvieran del mismo lado y recordar que todos comparten objetivos comunes de mejorar la ciudad.

“Creo que todos compartimos los mismos problemas. Los problemas pueden magnificarse en diferentes áreas, pero todos tenemos los mismos problemas, así que creo que tenemos que hacer un mejor trabajo para comprender que estamos de un lado “, dijo. “Simplemente creo que tenemos que lograr una cierta inclusión, y la moral y la moralidad alrededor del consejo tiene que mejorar … podemos encontrar la unidad dentro de nuestro barrio, podemos llevar eso a la mesa y luego llegar colectivamente a un mejor acuerdo eso tiene sentido para todos “.